Voor het eerst sinds september geen coronadoden in Nederland

Bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend geen meldingen binnengekomen van patiënten die aan het coronavirus zijn overleden. Dat heeft het instituut zaterdagmiddag bekend gemaakt. Het is voor het eerst sinds 7 september 2020 dat er in Nederland geen coronadoden zijn.

Het RIVM registreerde tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 569 nieuwe coronabesmettingen, dat zijn er minder dan een week eerder, toen telde Nederland 696 besmettingen met covid-19.

Sinds zaterdag zijn mondmaskers in Nederland niet meer verplicht in de openbare ruimte, mits er anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Dat betekent dat in de meeste winkels en supermarkten de mondkapjes af mogen, maar in het openbaar vervoer, op stations en vliegvelden en in het voortgezet onderwijs blijven ze verplicht.

De mondmaskerplicht werd in Nederland pas in december ingevoerd, omdat het Outbreak Management Team - een club van experts die de overheid adviseert over de coronamaatregelen - niet in het wetenschappelijk nut van mondbedekking geloofde. Voorzitter Jaap van Dissel waarschuwde voor het ontstaan van ‘schijnveiligheid’ door het gebruik van mondmaskers. In oktober werden ze dan toch in de landelijke coronarichtlijnen opgenomen als ‘dringend advies’, pas twee maanden later volgde de verplichting.

Nachtclubs

In de nacht van vrijdag op zaterdag mochten ook nachtclubs in Nederland voor het eerst sinds maart 2020 weer open. Mondmaskers waren niet nodig en de anderhalvemeter hoefde het publiek zich ook niet aan te houden. Bezoekers moesten aan de deur een negatief testbewijs laten zien, waarvoor de Nederlandse overheid speciale testcentra op heeft gezet. Daar stonden vrijdagmiddag lange rijen, omdat de organisatie van de centra te maken had met een cyberaanval.

Door de hack kregen veel mensen die bij de testcentra waren langs geweest hun testuitslag vertraagd binnen. Sommige nachtclubs boden daarom aan de deur gratis sneltests aan.