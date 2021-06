Vanaf vandaag kan u een code aanvragen voor een gratis PCR-test

Vanaf maandag kunnen alle Belgen vanaf zes jaar oud twee gratis PCR-tests krijgen. Het systeem om een gratis test aan te vragen, is vanaf vandaag online. Hoe werkt het precies?

Op 1 juli veranderen de reisregels binnen Europa. Vanaf dan wordt er gebruik gemaakt van het Europese coronacertificaat. Zo kunnen Europese burgers vanaf 1 juli binnen Europa reizen zonder (strenge) maat­regelen zoals quarantaine. Aan het certificaat hangen regels om te kunnen reizen: ofwel bent u volledig gevaccineerd, ofwel heeft u een bewijs dat u in de laatste 180 dagen positief testte op covid-19 en uw lichaam dus antistoffen bevat, ofwel heeft u een negatieve PCR-test.

Mensen die nog niet de kans kregen zich te laten vaccineren, had de regering eerder al beloofd gratis PCR-tests beloofd. Vanaf maandag heeft elke Belg vanaf zes jaar oud, die zich nog niet kon laten vaccineren, recht op twee gratis PCR-tests. Het systeem om zo’n test aan te vragen, staat vanaf vandaag online op deze website. Dat is twee dagen vroeger dan aangekondigd.

Om een test aan te vragen heeft u een elektronische identiteitskaart nodig om u aan te melden. Dat kan ook via de mobiele app Itsme. Daarmee kunt u, vanop uw smarthphone, u aanmelden bij overheidssites. Als ook kinderen ouder dan zes jaar getest moeten worden, kunnen ouders de aanvraag doen. Jongeren die al een e-ID hebben kunnen het zelf doen. Het systeem zal nagaan of u recht heeft op een gratis test.

Bij de aanvraag moet u een gsm-nummer of e-mailadres opgeven. Daar wordt een code naar verstuurd, waarmee u een afspraak kunt maken in een testcentrum.

Karine Moykens, voorzitter van het interfederaal comité testing en tracing, waarschuwde gisteren tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum om niet onnodig nu al een test aan te vragen: ‘De activatiecode blijft tien dagen geldig. Het heeft dus geen zin nu al een code aan te vragen voor een vakantie in augustus, bijvoorbeeld’.

Met de code kunt u terecht in alle triage- en testcentra, privélabo’s, in functie van de vrije ruimte. Met zo’n code hoeft u dus niet meer langs uw huisarts om een test te vragen, u kan de afspraak rechtstreeks met het testcentra maken.

‘We proberen zo de huisartsen te ontlasten en te laten focussen op hun kerntaken, zieke patiënten onderzoeken’, aldus Moykens.

Als u geen recht hebt op een gratis test, kunt u op dezelfde manier een betalende activatiecode aanvragen. Deze code is 30 dagen geldig. Meestal moet zo’n test betaald op het moment van de afname zelf. Met deze code kan u niet in alle testcentra terecht, dat kijkt u dus best op voorhand na. In de meeste labo’s kan dat meestal wel. Op test­covid.doclr.be staat een overzicht, met contactgegevens. Hou ook rekening met de doorlooptijd van de analyses in de labo’s. Er is gemiddeld 24 tot 36 uur nodig eer de resultaten van een test er zijn.

Belgen zullen gemakkelijker kunnen reizen

Omdat de cijfers in eigen land positief blijven evolueren, zal het voor Belgen gemakkelijker worden naar het buitenland te reizen. Maar een negatieve test is in vele landen vereist bij aankomst. De geldigheid van dat certificaat kan land per land verschillen en zal meestal tussen de 48 en de 72 uur liggen. Kijk dus goed na of een test nodig is, en zo ja, welke test.

De twee gratis testen tellen trouwens niet voor de antigeentesten. Die worden door de meeste landen niet aanvaard. Als u toch voor een antigeentests kiest, kan dat bij een aantal labo’s en via apotheken.

Informeer u op voorhand dus over de bestemming, dat kan via de website van Buitenlandse Zaken. Veel landen vragen een coronacertificaat. Zorg ervoor dat u daarover beschikt. U bekomt het certificaat door de applicatie covidsafe.be te downloaden op uw smartphone, of via de website mijngezondheid.be. Informatie over uw negatieve tests wordt automatisch toegevoegd aan de applicatie covidsafe.be. Een herstel- of vaccinatiecertificaat kan u ook telefonisch opvragen. Dat wordt dan met de post naar u opgestuurd. Meer uitleg vindt u op de website covidsafe.be.