Vlaggen halfstok in Beieren na dodelijke mesaanval Würzburg

Bij een mesaanval in de Duitse stad Würzberg kwamen gisteren drie mensen om, vijf mensen raakten zwaargewond.

In de Duitse deelstaat Beieren worden de vlaggen halfstok gehangen, na de mesaanval die vrijdag in Würzburg aan drie mensen het leven heeft gekost. Dat heeft minister-president Markus Söder (CSU) meegedeeld. ‘De gebeurtenissen zijn onvoorstelbaar en schokkend’, zo verklaarde hij.

De plaats waar de mesaanval zich voordeed, wordt zaterdagmorgen nog altijd afgezet door de politie. Aan de gevel van de getroffen winkel in het centrum van Würzburg hebben mensen bloemen en kaarsen neergelegd. De winkels en cafés in de onmiddellijke omgeving zijn wel heropend, zo meldden ooggetuigen.

Bij de aanval in een kledingwinkel, in een bank en op straat vielen vrijdagavond drie doden en raakten minstens vijf mensen ernstig gewond. Twee van hen zouden in levensgevaar zijn. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen ook lichtgewond. Een woordvoerder van de politie kan voorlopig nog geen commentaar geven over de toestand van de overlevende slachtoffers.

De politie probeert nu te achterhalen wat het motief was van de dader, die de voorbijgangers schijnbaar lukraak neerstak. De dader ligt momenteel gewond in het ziekenhuis, nadat hij door een politieagent in de dij werd geschoten.

Eerder opgemerkt door gewelddadige neigingen

De verdachte is een 24-jarige Somalische man, die al ongeveer vijf jaar in Duitsland zou wonen en in een opvangcentrum voor daklozen in Würzburg verbleef. Hij was enkele dagen ervoor opgenomen voor behandeling in een psychiatrische instelling. Zijn mentale toestand was door instanties de laatste maanden al opgemerkt’ verklaarde de Duitse minister van Binnenlandse Joachim Herrmann (CSU) eerder. De man zou blijkbaar eerder al gewelddadige neigingen hebben vertoond, zo meldt internationaal persagentschap Reuters.

De politie beschouwt zijn mentale toestand als een mogelijke verklaring voor de gewelddadige actie, maar er wordt ook onderzocht of er sprake kan zijn van een islamistisch motief. Een getuige verklaarde dat hij ‘Allahu akbar’ zou hebben geroepen, meldt Reuters. ‘Een islamitisch motief is een van de verschillende motieven die nu wordt onderzocht’, reageerde Herrmann.