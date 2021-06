Belgische toeristen betrokken bij dodelijk bootongeval in Italië

Een boot met aan boord elf Belgische toeristen veroorzaakte vrijdag een dodelijk ongeval op het Italiaanse Comomeer. Daarbij kwam een Italiaanse student om het leven. Dat meldt de Italiaanse media.

De speedboot met de Belgische toeristen vaarde vrijdag over een andere boot. Een Italiaanse student van 22 jaar overleefde de botsing niet. Dat meldt de Italiaanse nieuwssiteVarese News. Het ongeval vond plaats op het Comomeer, dat in de Noord-Italiaanse regio van Lombardije ligt.

Volgens de eerste verklaringen waren de drie Italiaanse jongeren gestopt met varen om wat van de zon te genieten op het water toen het ongeval gebeurde. Waarschijnlijk heeft de bestuurder van de 7 meter lange boot met 11 Belgische toeristen, een jonge vrouw, de speedboot niet of pas veel te laat opgemerkt. Het is niet uitgesloten dat ze verblind werd door de zon. Of de jonge vrouw ook een Belg is, is voorlopig nog niet duidelijk.

De speedboot vaarde volgens getuigen letterlijk over de andere boot. Het slachtoffer werd dodelijk geraakt, de andere twee opvarenden vielen in het water toen hun boot kapseisde. Zij werden gered door de brandweer.

Mogelijks waren de Belgen aan het waterskiën, aangezien het schip daarvoor was uitgerust. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de carabinieri van Menaggio die alle getuigen ondervragen en de betrokken jongeren onderwierpen aan een alcoholtest.