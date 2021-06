Helikopter Colombiaanse president Duque beschoten

De helicopter waar Duque samen met twee ministers en een gouverneur zat, werd vrijdag beschoten. Niemand raakte gewond.

De schietpartij vond plaats terwijl de helikopter door de Catatumbo regio vloog, op weg naar de grensstad Cucuta, hoofdstad van de Norte de Santa provincie. Er zouden verschillende schoten gelost zijn. Aan boord van de heli waren ook minister Diego Molano van Defensie, minister Daniel Palacios van Binnenlandse Zaken en de gouverneur van de provincie Norte de Santander, Silvano Serrano. Dat meldt het internationale persagentschap Reuters.

Duque meldde de aanval zelf in een videoboodschap. ‘Het is een laffe aanval, we zien kogelgaten in het presidentiële toestel’, aldus de president in een verklaring. Volgens Duque heeft zijn veiligheidsdienst ‘iets dodelijks’ voorkomen. Niemand raakte gewond.

De helikopter zou iets ervoor vertrokken uit Sardinata, in de regio Catatumbo, waar ze sociale investeringsprojecten en de strijd tegen de drugshandel in dat grensgebied met Venezuela evalueerden, meldt Belgisch persagentschap Belga.

Cocaïne

De Catatumbo regio, die op de grens met Venezuela ligt, wordt al langer geteisterd door geweld. Er wordt veel coca geoogst, dat is het hoofdingrediënt van cocaïne.

In het gebied zijn guerrillaorganisatie ELN (Nationaal Bevrijdingsleger) en splintergroeperingen van rebellenorganisatie FARC actief. ELN is een linkse groepering die voornamelijk aanvallen uitvoert in het oosten van Colombia. De groepering bestaat uit zowat 5.000 strijders. Minister Molano beschuldigde de ELN ervan achter de aanval te zitten, maar de groepering ontkent dat voorlopig.

De FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia) was voorheen de grootste guerrillaorganisatie, maar sloot in 2016 een vredesakkoord met de regering en legde de wapens neer. Splintergroeperingen van FARC negeren het akkoord echter. Guerrillaorganisatie ELN heeft het akkoord nooit erkend of geaccepteerd, andere kleinere groeperingen betrokken in drugshandel evenmin.