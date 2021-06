G4S België schikt met Amerikaans gerecht over verboden prijsafspraken

G4S België, de vroegere werkgever van de ontslagen postbaas Jean-Paul Van Avermaet, bekend schuld tegenover het Amerikaans gerecht in verband met verboden prijsafspraken in de beveiligingssector.

G4S Belgium maakt vrijdagavond bekend dat het een minnelijke schikking heeft gesloten met de US Department of Justice Antitrust Division (DOJ) met betrekking tot een onderzoek naar de beveiligingssector in België.

In het kader van de minnelijke schikking heeft G4S Belgium schuldig gepleit in verband met verboden prijsafspraken bij twee specifieke aanbestedingen voor contracten voor de levering van diensten in België. Als gevolg van de minnelijke schikking zal G4S Belgium een boete van 15 miljoen dollar betalen. Dat houdt een extra korting van 30% in omdat het bedrijf meewerkte aan het onderzoek.

G4S Belgium is het bedrijf dat voorheen geleid werd door Jean-Paul Van Avermaet. Hij was clustermanager en vertrok eind 2019 naar Bpost om er ceo te worden. Tegen G4S Belgium en Van Avermaet loopt ook nog een onderzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Hij moest eerder dit jaar opstappen bij Bpost omdat hij zich in allerlei bochten bleef wringen over zijn aandeel in de verboden marktpraktijken.

G4S schikt alvast met het Amerikaanse DOJ en zegt dat het blijft ­samenwerken met de Belgische Mededingingsautoriteit.

‘Het onaanvaardbare gedrag dat heeft geleid tot de strafbare feiten die in de schikking worden beschreven, is volledig in strijd met de waarden en normen van het bedrijf en wordt nergens binnen G4S getolereerd’, zei een woordvoerder van G4S.