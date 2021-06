Chauvin krijgt 22,5 jaar cel voor de dood van George Floyd

Foto: Pool via REUTERS

De 45-jarige politieagent Derek Chauvin is veroordeeld tot 270 maanden celstraf voor de dood van de Afro-Amerikaanse George Floyd. ‘Het belangrijkste is dat we de pijn van de familie Floyd erkennen’, sprak de rechter. Hij haalde ‘misbruik van een positie van vertrouwen en autoriteit’ en ‘bijzondere wreedheid jegens Floyd’ aan om de strafmaat te verantwoorden.

Eind april oordeelde een jury al dat Chauvin schuldig was, aan doodslag door nalatigheid, door gebruik van onredelijk geweld en aan slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Nu is ook de strafmaat bepaald. De aanklagers vorderden een celstraf van dertig jaar. Chauvins eigen advocaat hoopte de beklaagde met een voorwaardelijke straf vrij te krijgen.

George Floyd stierf in mei vorig jaar nadat hij de knie van Chauvin 9 minuten en 29 seconden op zijn hals voelde.

Floyds zevenjarige dochter zegt haar papa erg te missen, al is hij ‘nog steeds bij haar in gedachten.’ Een broer van Floyd getuigde dat hij nog steeds geen hele nacht heeft kunnen slapen, omdat hij de stem van Floyd die om genade smeekt blijft horen in zijn nachtmerries.

Chauvins moeder sprak haar geloof uit dat haar zoon een goed man was, en geen racist. ‘Ik heb altijd geloofd in je onschuld en zal dat altijd blijven doen’, verklaarde ze.

Chauvin sprak voor het eerst ook zelf. Hij bood zijn deelneming aan de familie van Floyd aan. Hij sprak ook over ‘andere informatie’ die hij omwille van ‘juridische’ redenen nog niet kon prijsgeven, maar die de familie in de toekomst enige mentale rust zou kunnen brengen.