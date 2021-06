Met de boodschap dat er 3 miljard efficiëntiewinst te boeken valt in de Belgische gezondheidszorg pookt John Crombez (Vooruit) de discussies over de ziekenhuishervorming op.

Het gonst vandaag volop van de nervositeit in de Belgische gezondheidssector. De coronacrisis zette een jaar lang de discussies over de noodzakelijke ziekenhuishervorming on hold. Maar nu de crisis stilaan ...