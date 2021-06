Na drie jaar is er binnen de EU een akkoord over het landbouwbeleid. Voor de Groenen volstaat de hervorming niet in het licht van de Green Deal.

Wat in mei niet lukte, lukte nu wel: de lidstaten en het Europees Parlement bereikten een akkoord over het nieuwe landbouwbeleid vanaf 2023.

Een van de grootste discussiepunten was het percentage van de directe inkomenssteun (eerste pijler) dat naar ecoregelingen gaat – geld dat gekoppeld wordt aan groene doelen. Het Parlement ging voor 30 %, de lidstaten wilden niet verder gaan dan 20 %. Volgens het compromis wordt het 20 % in 2023 en 2024 en stijgt dit cijfer daarna naar 25 % tot 2027 – goed voor 48 miljard euro. Lidstaten moeten ook minstens 10 % van het geld uit de eerste pijler gebruiken om kleine en middelgrote boeren te steunen. Minstens drie procent van de landbouwgrond moet naar biodiversiteit gaan. Er komt ook meer transparantie over wie de landbouwsubsidies ontvangt.

De Groene fractie in het Parlement voorspelt een herhaling van het rapport dat de Rekenkamer van de week publiceerde. Daaruit bleek dat de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw niet gedaald is tussen 2014 en 2020, hoewel ruim een kwart van de landbouwuitgaven naar een groen klimaatbeleid ging. ‘Wat hier door de landbouwministers, conservatieven, liberalen en sociaaldemocraten als een succes wordt afgeschilderd, is pure greenwashing. Het is een akkoord vol uitzonderingen dat het falende subsidiebeleid bestendigt’, zegt Europarlementslid Sara Matthieu.

Maar volgens Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) ‘slaan we met het nieuwe landbouwbeleid meer dan ooit de weg in naar verduurzaming. Boeren die bijkomende inspannen willen doen inzake biodiversiteit en klimaat krijgen extra steun. Ik hoop dat de lidstaten nog meer ambitie aan de dag zullen leggen om jonge boeren financieel meer te ondersteunen dan de 3 % die overeengekomen is.’

Nieuw is ook dat de lidstaten meer ruimte krijgen om het Europees beleid in te vullen. ‘Vlaanderen heeft de kans om nu betere keuzes te maken’, benadrukt Matthieu. ‘Als liberalen zijn we ervan overtuigd dat deze switch naar een prestatie- en doelgericht landbouwbeleid onze Belgische boeren ten goede zal komen’, aldus Hilde Vautmans.