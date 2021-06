België naar rechter tegen windpark in Duinkerke

Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) start een juridische procedure voor de administratieve rechtbank van Rijsel tegen de projectontwikkelaar.

Het windmolenpark voor de kust van Duinkerke, goed voor maximaal 46 turbines met een hoogte tot liefst 300 meter, is een project van de ontwikkelaar EMD. Het ligt in de Franse territoriale wateren, maar wel vlak aan de grens met ­België. Op die manier dreigt het de Belgische belangen in het gedrang te brengen.

Zo komt het te liggen in de his­torische scheepvaartroute tussen de haven van Oostende en Groot-Brittannië, zou het verkeer van en naar de militaire luchthaven van Koksijde verstoord kunnen worden, kunnen reddingsoperaties per helikopter op zee hinder ondervinden, en zou het beschermde zeegebied Vlaamse Banken aan de Belgische kant van de grens eronder kunnen lijden. Ook zou het windpark het zicht kunnen verpesten vanop de dijk in De ­Panne of Koksijde. De burgemeesters van verschillende kustgemeenten zijn om die reden al lang sterk gekant tegen het project.

België diende al een plan in om de windmolens dieper in zee te bouwen, zoals ook met de Belgische windmolens is gebeurd. ‘Een verplaatsing van het park 5 kilo­meter verder in zee zou zo goed als alle Belgische bezwaren oplossen’, zegt minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Maar EMD wil zijn project voortzetten volgens de originele plannen.

De procedure bij de administratieve rechtbank van Rijsel moet daar een stokje voor steken. Daarnaast komt er ook een klacht bij de Europese Commissie, aangezien ons land door Frankrijk niet is geconsulteerd bij de inplanting van het park. Van Quickenborne trok in april al eens naar Parijs om te overleggen met de Franse overheid, maar dat leverde kennelijk weinig op.

Samenwerken

Behalve slaan wil Van Quickenborne ook zalven. Hij biedt samen­werking aan rond onder meer de aansluiting van de Franse en Belgische windmolenparken aan de wal, maar voor 10 juli stapt hij toch naar de rechter. ‘Wij willen er alles aan doen om de rechten van de kustbewoners, de haven van Oostende en andere belanghebbenden te vrijwaren’, zegt hij.

Volgens de N-VA moet premier Alexander De Croo (Open VLD) zich met de zaak bemoeien. ‘Behalve de juridische druk moeten we ook de politieke druk opvoeren’, zegt N-VA-parlementslid Sander Loones. ‘Premier De Croo moet Vlaanderen boven Frankrijk zetten. Als zij hier niet schuiven, moeten wij andere punten van hun wenslijstje blokkeren.’