Amper PFAS in Wallonië

De aanwezigheid van vervuilende PFAS in Wallonië blijft beperkt. Dat blijkt uit een studie die de Waalse regering heeft besteld.

De ophef die in Vlaanderen is ontstaan rond de PFOS-vervuiling op en rond de site van 3M in Zwijndrecht heeft ook in Wallonië voor ongerustheid gezorgd. De Waalse regering vroeg de eigen diensten om een studie naar mogelijke vervuiling van PFAS - de verzamelnaam van duizenden moeilijk afbrekende synthetische stoffen waar ook PFOS onder valt - op het Waalse grondgebied.

Daaruit blijkt nu dat de vervuiling zich niet tot in Wallonië heeft verspreid, laat Waals minister van Omgeving Céline Tellier (Ecolo) weten in een persbericht. Er werden geen te hoge PFAS-concentraties vastgesteld in de grond, noch in de waterlopen, klinkt het.

Chemiegigant 3M produceerde in Zwijndrecht tot begin jaren 2000 zelf PFOS, maar in Wallonië is de water-, vet- en vuilafstotende stof nooit geproduceerd. PFOS is er wel aanwezig, maar die aanwezigheid is veel meer verspreid en meer gelinkt aan het gebruik van bepaalde producten die PFOS bevatten of aan bepaalde industriële activiteiten.

Overzicht | PFOS-vervuiling Zwijndrecht PFOS is een moeilijk afbreekbare chemische stof gebruikt in producten om ze water- en vuilafstotend te maken.

PFOS stapelt zich op in het lichaam en wordt gelinkt aan een verstoorde hormoonbalans, een verhoogde kans op kanker en een verzwakt immuunsysteem

Het Amerikaanse bedrijf 3M produceerde PFOS in zijn vestiging in Zwijndrecht. Daarbij zijn grote hoeveelheden PFOS in de bodem en het grondwater terechtgekomen.

3M stopte in 2002 met de productie van PFOS, officieel omdat het niet of nauwelijks afbreekbaar is.

Zwijndrecht staat bij wetenschappers al meer dan tien jaar bekend als PFOS-hotspot.

De 3M-site grenst aan de werf van de Oosterweelverbinding, waar binnenkort de graafwerken beginnen. Milieuverenigingen klaagden aan dat daardoor tonnen besmette grond zullen bovenkomen.



Uitgebreid overzicht PFOS in Zwijndrecht