Kanal stuurt beslissing artistieke leiding bij

Zonder te spreken over een rectificatie, heeft het Brussels kunstcentrum Kanal zijn beslissing over de artistieke leiding bijgestuurd.

Begin deze week droeg de raad van bestuur twee kandidaten voor als artistieke leiding: Kasia Redzisz en Bernard Blistène. Daarop ontstond beroering. De jury had namelijk alleen voor Redzisz gekozen en het bestuur had er Blistène aan toegevoegd. De jury voelde zich overruled en de kunstscène was verontwaardigd dat de corporate governance zo flagrant met de voeten getreden was. Dat Blistène, 66 jaar en einde mandaat bij Centre Pompidou, een landingsbaan beloofd was in Brussel werd niet geapprecieerd.

Een open brief die dat hekelde, werd ondertussen door meer dan 800 mensen ondertekend en ging de wereld rond. Ook in deze krant verscheen vrijdag een scherp opiniestuk.

Onder druk van de kritiek stuurde Kanal zijn beslissing bij. Het stuurde vrijdag een sec persbericht uit waarin het zijn beweegredenen toelichtte. De organisatie gaf geen krimp, maar sloot het bericht af door in diplomatieke bewoordingen Redzisz aan te duiden als artistiek directrice. Normaliter zouden de taken pas in de loop van de zomer verdeeld worden.

Kanal houdt zich nog wel de vrijheid voor om de ervaring van Blistène in te zetten voor de samenwerking met Centre Pompidou.