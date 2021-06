Aan het ingestorte schoolgebouw op het Nieuw Zuid in Antwerpen is vrijdagnamiddag een herdenkingsmoment gehouden, exact een week na het drama. Het Antwerp Symphony Orchestra speelde onder meer een nummer van de bekende tv-serie ‘Band of brothers’ en er werd een minuut stilte gehouden. Bekijk enkele momenten van die herdenking hier bovenaan.

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) dankte de hulpdiensten die bijzonder snel ter plaatse waren. ‘Ze hebben met een onvoorstelbare betrokkenheid samengewerkt. Ik dank ook de buurtbewoners voor hun sereniteit en solidariteit.’

‘De tekeningen die de kinderen hebben gemaakt, gaan ons naar het hart en naar het hart van de bouwvakkers die de tekeningen zullen meenemen naar huis’, zei een geëmotioneerde De Wever in zijn speech.

‘En vooral dank aan de werkmakkers van de gewonde en gestorven bouwvakkers. Ze hebben meteen hulp proberen te bieden met gevaar voor eigen leven. Bouwvakkers die blijvend betrokken en onmetelijk solidair waren en ondanks het trauma niet weg te slaan waren van deze site.’

‘De balans van dit drama is desondanks loodzwaar en dus wil ik afsluiten met woorden van medeleven aan de gewonden van wie gelukkig niemand nog in levensgevaar verkeert. En vooral aan de gezinnen, nabestaanden en vrienden van António Rosário, Cristiano Santos, Carlos Quitério, Nicolae Ivanov en Mihail Balan. Het onmetelijk verdriet dat ik in de ogen zag van vrienden en nabestaanden vertelt me alles over hoe bijzonder deze mannen waren. De stad Antwerpen wenst hen sterkte bij het verwerken van dit ondragelijk verlies.’

Minuut stilte

Exact om 14.34 uur - het tijdstip waarop de school in aanbouw deels instortte - werd een minuut stilte gehouden waarna alle bouwkranen in het land een alarmsignaal gaven.

Naast De Wever woonden ook de Antwerpse gouverneur, verschillende schepenen en de ambassadeurs van Portugal, Roemenië en Moldavië het herdenkingsmoment bij.

Exact een week geleden stortte het schoolgebouw in aanbouw op Nieuw Zuid in. Hierbij kwamen vijf arbeiders - vier Portugezen en een Roemeen - om het leven. Negen anderen raakten zwaargewond.

In het dossier over de instorting werd eerder op de dag een onderzoeksrechter aangesteld.

Donderdag vond er ook al een herdenking van de ramp plaats, daar werd toen een pakkende brief voorgelezen die geschreven werd door een loodgieter die tijdens de instorting in het gebouw aanwezig was.