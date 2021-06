Na een jaar pauze: wat mogen we verwachten van Wimbledon?

De derde Grand Slam van het jaar, Wimbledon, gaat maandag van start. Toppers als Rafael Nadal en Naomi Osaka lieten al weten dat ze niet zullen starten op het Londense gras. Maar wat mogen we wel verwachten?

‘The Championships’ werden vorig jaar, om welbekende redenen, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog geannuleerd. De Britten houden dan ook graag tradities in eer: aardbeien en slagroom, strenge kledingvoorschriften – de Nederlandse Indy de Vroome kreeg in de kwalificaties nog een uitbrander omdat het binnenste van haar pet niet wit was – en vooral het authentieke gras. Maar na een jaar afwezigheid wordt er straks opnieuw getennist op het Londense gras.

Welke Belgen doen mee?

Na de uitschakeling van Ruben Bemelmans (ATP-217) in de kwalificatieronden en de blessure van David Goffin, staan er geen Belgische mannen in de hoofdtabel. Bij de vrouwen is het uitkijken naar de prestaties van Greet Minnen (WTA-106), haar dubbelspelpartner Alison van Uytvanck (WTA-57) en favoriete Elise Mertens (WTA-16). Minnen won deze week nog haar laatste kwalificatiewedstrijd. Van Uytvanck en Mertens werden direct gekwalificeerd.

Mertens strandde, ondanks haar voorkeur voor de hardcourt, vorig editie in de 16de finale. Dit jaar speelt ze haar eerste wedstrijd tegen de wildcard Harriet Dart (WTA-141). Van Uytvanck krijgt het iets moeilijker en speelt tegen de nummer vijf, Elina Svitolina. Greet Minnen haar tegenstander ligt nog niet vast.

Topfavorieten of underdogs?

Zowel bij de mannen als de vrouwen ontbreken dit jaar enkele favorieten. Onder andere titelverdedigster Simona Halep (WTA-3) kampt met een kuitblessure. Naomi Osaka richt zich na opgave bij Roland Garros op de Olympische Spelen in haar thuisland. Rafael Nadal (ATP-3) bevestigde eerder al dat hij niet zal deelnemen aan Wimbledon én de Olympische Spelen. Ook de nummer vijf bij de mannen Dominic Thiem, schrapte beide wedstrijden van zijn kalender.

Dat we niet enkel de topfavorieten in de gaten moeten houden, zagen we op Roland Garros. Bij de vrouwen won de Tsjechische Barbora Krejcíková (WTA-17), in wat de finale van de underdogs werd genoemd. De Griek Stéfanos Tsitsipas (ATP-4) zorgde bij de mannen voor een spannendere match dan de openingswedstrijd van het EK voetbal. Uiteindelijk moest die zijn 2-0 voorsprong afgeven aan Novak Djokovic (ATP-1).

De schaduw van Federer

De 39-jarige Zwitser is de graskoning. Met acht Wimbledon overwinningen en tien keer goud op Noventi Open, heeft hij zijn sterren op de traditionele ondergrond bewezen. Dit jaar verliep echter niet vlekkeloos. In Parijs zette hij zijn toernooi vroegtijdig stop om zijn lichaam te sparen voor het grasseizoen. Maar wat zijn 11de titel kon zijn op het eerste grastoernooi van het Duitse Halle, werd zelfs geen plek in de kwartfinale.

Bovendien gebruikt Wimbledon vanaf dit jaar enkel de wereldranking om de plaatsingslijst samen te stellen. In voorgaande jaren telden ook de prestaties op gras mee. Dat speelde telkens in het voordeel van Federer. Met de afschaffing dit jaar krijgt hij een veel zwaarder parcours, waardoor hij veel vroeger tegenover titelverdediger Djokovic kan staan.

Als die laatste wint, kan hij zijn 20ste Grand Slam binnenhalen evenveel als Federer en Nadal. Djokovic speelt een sterker seizoen dan Federer en met Nadal buiten beschouwing, ligt de weg open. Treedt hij dit jaar eindelijk uit de schaduw van de grootsten? Die vraag ligt gevoelig bij Djokovic.