Drinkwaterbedrijven slaan handen in elkaar wegens klimaat

Twee drinkwaterbedrijven, De Watergroep en Farys, gaan samenwerken om de uitdagingen van klimaatverandering en droogte de baas te kunnen.

De drinkwaterbedrijven De Watergroep en Farys (roepnaam van de TMVW) richten tegen 1 januari 2022 een gezamenlijke dochteronderneming op. Zo willen ze de drinkwatervoorziening in hun werkingsgebieden blijven garanderen.

De klimaatverandering brengt langdurige periodes van droogte en hitte met zich mee, met piekverbruik tot gevolg. Daar willen beide bedrijven zich samen beter op voorbereiden. De schaalvergroting moet een grotere leveringszekerheid bieden en tegemoetkomen aan de Blue Deal, het pakket maatregelen waarmee de Vlaamse regering de strijd aanbiedt tegen de droogte.

Brecht Vermeulen, voorzitter van De Watergroep, noemt de samenwerking ‘logisch’. ‘Ons werkingsgebied is van West-Vlaanderen tot Vlaams-Brabant sterk verweven.’

Troeven

Beide maatschappijen rekenen op elkaars troeven. De Watergroep heeft een grote en gediversifieerde productiecapaciteit, terwijl Farys zijn water vooral aankoopt en daardoor een goed uitgebouwde transportcapaciteit heeft.

Zij zullen samenwerken op vier vlakken. Zo zullen ze hun waterleidingennet op elkaar afstemmen en geautomatiseerd monitoren en sturen.

De opslagcapaciteit wordt opgedreven onder meer door te werken aan opslag van watervoorraden in de bodem (de zogeheten aquifer storage and recovery of ASR). Beide bedrijven werken al samen aan een proefproject rond ASR. Water dat ze op overschot hebben in de periodes met een lage vraag wordt dan gestockeerd en kan weer opgehaald worden als de vraag toeneemt.

Ze gaan hun aan- en verkoop van water stroomlijnen. Dat moet het kraantjeswater betaalbaar houden. Ten slotte gaan ze ook samen investeren in een uitbreiding van de productie- en transportcapaciteit.

In de dochteronderneming worden geen personeel, operationele activiteiten of activa ondergebracht.

Klanten

Voor de klanten van beide waterbedrijven verandert er niets.

De Watergroep levert drinkwater aan 3,4 miljoen klanten in 177 gemeenten, verspreid over West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Farys levert aan 1,3 miljoen mensen in West- en Oost-Vlaanderen en in Vlaams-Brabant.

Er zijn zes drinkwaterbedrijven in Vlaanderen. Behalve De Watergroep en Farys heb je nog Water-link, Pidpa, IWVA en AGSO. Het Nederlandse Brabantwater levert in de enclave Baarle-Hertog. De omstandigheden dwingen de bedrijven steeds meer samen te werken. Allemaal samen investeren ze ook zowat een miljard euro in een klimaatbestendig netwerk.