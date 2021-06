Wit-Russische dissident Roman Protasevitsj onder huisarrest

De Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj en zijn Russische vriendin Sofia Sapega zijn onder huisarrest geplaatst, zeggen familieleden tegen de BBC. Ze werden vorige maand gevangen genomen nadat het vliegtuig waarin ze zaten een tussenlanding had gemaakt in Wit-Rusland.

De vader van de blogger zegt dat zijn zoon in een gehuurd appartement in de hoofdstad Minsk verblijft. Dat geldt ook voor Sapega. De Russische ambassade in de Wit-Russische hoofdstad heeft bevestigd dat de vrouw onder huisarrest is geplaatst. Een bevestiging van de Wit-Russische autoriteiten zelf is er nog niet.

Protasevitsj en Sapega waren op 23 mei met een Ryanair-vlucht op weg naar Litouwen toen het toestel onverwachts een landing maakte in Minsk. De arrestaties leidden tot grote internationale verontwaardiging. Het regime van Aleksandr Loekasjenko heeft meerdere internationale sancties opgelegd gekregen.