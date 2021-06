Anderlecht start voorbereiding met gelijkspel tegen Sint-Truiden

Anderlecht heeft vrijdagmiddag in Neerpede 1-1 gelijkgespeeld tegen Sint-Truiden, in zijn eerste vriendschappelijke wedstrijd van de voorbereiding. Nieuwkomers Lior Refaelov en Wesley Hoedt stonden voor RSCA tussen de lijnen.

Beide goals vielen in de eerste helft. Francis Amuzu opende in de 14e minuut. Pelé Mboyo maakte in de 37e minuut gelijk.

Bij start van de wedstrijd droeg de Nederlandse verdediger Wesley Hoedt, overgekomen van Southampton, de kapiteinsband voor Anderlecht. Lior Refaelov speelde eveneens zijn eerste wedstrijd in het RSCA-shirt. Hij kwam over van Antwerp.

De volgende oefenmatch van Anderlecht vindt plaats op 2 juli. Dan staat Oostende op het veld als tegenstander.

De ploeg van Vincent Kompany start het nieuwe seizoen op 25 juli met de derby tegen promovendus Union Sint-Gillis, die voor het eerst sinds 48 jaar weer in de hoogste klasse aantreedt. Sint-Truiden start op 25 juli met een thuismatch tegen AA Gent.