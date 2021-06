Mathieu van der Poel blikt vooruit op zijn eerste Tour: ‘Hier ligt een mooie opportuniteit om mijn eerste geel te pakken’

Mathieu van der Poel is een vroege vogel. Vrijdag sprak hij al om 9 uur met de pers. De belangstelling was groot - gezien het eerbetoon aan Raymond Poulidor tijdens de ploegenpresentatie op donderdag, maar vooral omdat hij ook in de Tour een vroege vogel wil zijn. ‘De klim van zaterdag is lastiger dan iedereen denkt, maar in een goede dag moet die mij wel liggen.’

Hoe ga je om met de immens druk voor je eerste Tour?

‘Er is veel druk omdat er meteen veel te winnen valt. De eerste twee ritten zijn geschikt terrein voor veel renners en omdat er een gele trui aan verbonden is, brengt dat druk met zich mee. Ik wil in deze Tour graag een rit proberen winnen, maar of dat nu de eerste rit, de tweede of een rit later in deze Tour is, maakt mij niet uit. Eén ding is zeker: het is mijn eerste Tour - gemakkelijk wordt het niet.’

Is het niveau van de druk en aandacht vergelijkbaar met je eerste deelname aan de Ronde van Vlaanderen?

‘Zo kan je het inderdaad een beetje vergelijken, maar eigenlijk voel ik weinig druk. Mijn verwachtingen zijn precies een beetje lager dan die van de buitenwereld.’

De ploeg en jij deden donderdag een eerbetoon aan jouw vorig jaar overleden grootvader Raymond Poulidor. Werd je daar emotioneel van?

‘Toen ik uit de ploegbus kwam en richting het podium stapte, was ik wel wat emotioneel. Ik vind het vooral mooi dat mijn grootvader een mooi eerbetoon kreeg.’

De outfit was gebaseerd op die van zijn Mercier-ploeg destijds. Jullie mogen deze trui niet dragen in de koers, maar de reacties op sociale media waren wel zeer lovend.

‘De reacties die ik kreeg van andere renners waren enkel positief. Iedereen vond het cool om op deze manier een eerbetoon aan mijn grootvader te bieden.’

Nog opvallend. Je kreeg evenveel applaus als de Franse renners.

‘Dat is niet nieuw. Tijdens elke koers die ik in Frankrijk rijd, voel ik enorm veel waardering van het Franse publiek. Dat is uiteraard dankzij de enorme populariteit van mijn papi (opa Raymond Poulidor).’

Opa Poulidor droeg nooit een gele trui. Je kan dit weekend al beter doen.

‘Sowieso is het speciaal wanneer je als renner de gele trui één keer kan dragen tijdens je carrière en het zou nog specialer zijn, mocht het meteen hier in Bretagne gebeuren. Ik hoop het geel ooit eens te dragen. Is het niet tijdens mijn eerste Tour, dan volgen er de komende jaren wel nog kansen.’

De finish in Landerneau op dag één ligt vlakbij jullie hotel. Wat kan je zeggen over de slotklim.

‘Ik heb die woensdag na de PCR-test eens gaan verkennen. Het profiel ziet er gemakkelijker uit dan het in werkelijkheid is. De baan is ook zeer smal. Het is in totaal 3,2 kilometer klimmen aan 5,4 procent, maar in het begin ligt er een stuk van tien procent. Naar mate de klim vordert, vlakt hij een beetje af. De klim leent zich tot verschillende moves op verschillende momenten.’

Welke van de twee ritten in het openeingsweekend ligt jou het best?

‘De Mur de Bretage op dag twee heb ik nog nooit gedaan. In een goeie dag moet de eerste rit mij wel goed liggen, maar nog eens: het is zwaarder dan het op papier lijkt. ‘

Zijn Van Aert en Alaphilippe dit weekend jouw grootste rivalen?

‘Zij zijn twee van de concurrenten, maar ik vergeet zeker ook Colbrelli, Matthews en Sagan niet. Ik verwacht de renners die je ook tegen komt in de lastige klassiekers en ook de klassementsrenners. Zij zullen geen tijd willen verliezen, wat het hectisch zal maken.’

Aan welke ritten in deze Tour denk je buiten het openingsweekend.

‘Er zijn meerdere opportuniteiten als ik het roadbook lees, maar zelf ben ik op die plekken nog nooit geweest. Enkel de rit naar Tignes ken ik omdat we daar in de buurt regelmatig op hoogtestage gaan en ik de Col de Saisies en de Cormet de Roselend al een paar keer ben opgereden, maar die rit is veel te lastig voor mij.’

Ga je hier even vrij koersen als gewoonlijk en dus durven aanvallen van ver?

‘Ik zal proberen koersen zoals ik altijd doe, maar een aanval van ver is zaterdag bijvoorbeeld een zeer slecht plan. De laatste vijf kilometer richting de voet van de slotklim gaan in dalende lijn, zodat het peloton zeer veel vaart zal maken. Het is onmogelijk om dan alleen voor het peloton te kunnen blijven fietsen. Ik hoop dat naarmate de Tour vordert er zich wel kansen aandienen om voluit te kunnen koersen vanaf vijftig kilometer voor de streep.’

Ga je de Tour vroeger verlaten in functie van de Spelen?

‘Daar is momenteel nog geen beslissing over gemaakt. Het is ook niet zo dat een snelle ritzege die beslissing zal beïnvloeden. Een snelle ritzege zou vooral goed zijn om de druk wat weg te halen.’

Denk je momenteel vooral aan Parijs of aan Tokio?

‘De Tour is nog niet begonnen of jullie denken al aan stoppen. Ik zou het cool vinden om mijn eerste Tour te kunnen finishen in Parijs.’