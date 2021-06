Arvid De Muynck (39) is de ‘leraar van het jaar 2021’. Omdat de leerkracht ­Nederlands en Engels uit Eeklo zo dicht bij zijn leerlingen bleef staan, in een jaar waarin er vooral afstand was. ‘We onderschatten écht hoe diep zij zaten.’

Hij vindt het te veel eer en had het niet zien aankomen, maar Arvid De Muynck stond natuurlijk wel te blinken. De leraar Nederlands en Engels van het vijfde en zesde jaar in College ten Doorn in Eeklo ...