In de Amerikaanse staat Californië, in Palm Springs, is ophef ontstaan om een enorm standbeeld van actrice Marilyn Monroe. Volgens critici zou het beeld, dat acht meter hoog is, vrouwonvriendelijk en seksistisch zijn. Het kunstwerk werd in 2011 gemaakt door Seward Johnson en is gebaseerd op een iconische scène uit de film ‘The seven year itch’.