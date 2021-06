Op haar laatste Europese top bleek de tanende invloed van de Duitse kanselier. Haar voorstel voor een top op het hoogste niveau tussen de EU en Poetin werd afgeblokt door Polen en de Balten.

‘Ik had persoonlijk een moedigere stap gewenst. Maar dit is ook oké en we zullen blijven werken.’ Toen ze vrijdagmorgen om 2.15 uur de Europese Raad verliet, stak de Duitse kanselier Angela Merkel niet ...