Premier De Croo waarschuwt Rode Duivels-fans die naar Sevilla trekken: ‘Wees voorzichtig, dat is nog een rode zone’

Premier Alexander De Croo (Open VLD) is ongerust dat de supporters van de Rode Duivels die naar Sevilla afreizen voor EK-wedstrijd tegen Portugal, daar besmet zouden geraken. Hij vraagt hen voorzichtig te zijn. Sevilla is een rode zone en na het EK-duel tegen België in het Russische Sint-Petersburg bijwoonden, is bij heel wat Finse fans een besmetting met het coronavirus vastgesteld.

‘Sevilla is vandaag nog rode zone. Wie naar een rode zone reist, moet de regels respecteren. Ik zou eerder voorzichtig zijn’, vertelt De Croo aan VRT NWS na afloop van de eerste dag van de EU-top in Brussel. ‘We hebben gezien dat op basis van een aantal wedstrijden dat heeft plaatsgevonden, dat er toch een aantal bijkomende besmettingen of infecties zijn.’

Michael Vandersteen van supportersclub De Bemvoort uit Pelt vertelde vanmorgen in De ochtend dat van een groep van twintig supporters met wie hij Europa rondtrekt in het kielzog van onze nationale ploeg, ‘er nog maar één iemand besmet raakte’.

Duizend Belgische supporters in Sevilla

De tickets voor de 1/8ste finale tussen België en Portugal zijn uitverkocht. ‘Er mogen ongeveer 12.000 fans binnen in het stadion in Sevilla en zeker zo’n duizend Belgische fans bemachtigden een ticket’, aldus Tijs Cools van Rode Duivels-fanclub 1895. ‘Via Uefa zijn er mogelijk nog enkele honderden Belgen die een ticket voor de neutrale vakken hebben gekocht.’

Voor de Rode Duivels is het de eerste keer dat ze voor zoveel landgenoten zullen voetballen. Al zullen de Belgische fans wel in de minderheid zijn. ­ La Cartuja ligt op zo’n tweehonderd ­kilometer van de Portugese grens, en toen Portugal zich woensdagavond plaatste, waren de tickets in een mum van tijd uitverkocht. Ook Portugal kent momenteel een sterk stijgende coronacurve.

Bijna honderd Finnen besmet

Premier De Croo waarschuwt vooral nadat bleek dat bijna honderd Finse supporters besmet terugkeerden na de match in Sint-Petersburg. Aan de grensovergang tussen Finland en Rusland werden de voorbije dagen 86 positieve tests bij teruggekeerde supporters vastgesteld en niet eens alle tests konden reeds geanalyseerd worden.

In totaal keerden een drieduizendtal Finse fans dinsdag quasi tegelijkertijd terug, wat voor opstoppingen en files aan de grens zorgde. Volgens plaatselijke media moesten douaniers dan ook bijna 800 fans laten passeren zonder dat zij getest werden.

Ook na de match tussen Denemarken en België in Kopenhagen van vorige week donderdag werden drie besmettingen vastgesteld onder toeschouwers, met de meer besmettelijke Deltavariant. De autoriteiten hebben daarom aan 4.000 fans uit zes compartimenten in het stadion gevraagd om zich te laten testen, ook wanneer ze al gevaccineerd zouden zijn.