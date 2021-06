Na de instorting van een flatgebouw in het kuststadje Surfside, nabij Miami, wordt nog steeds verder gezocht naar vermisten. De autoriteiten hebben nog geen nieuws van 99 mensen. Er is al zeker één iemand overleden, een veertigtal mensen werd van onder het puin gered.

Tientallen reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar overlevenden tussen puin van een appartementsgebouw in het Amerikaanse Surfside, dat gisterennacht deels instortte als een kaartenhuisje. 35 mensen konden snel geëvacueerd worden via het deel dat wel bleef staan, maar de vrees bestaat dat tientallen mensen onder de metershoge brokstukken liggen.

Volgens de brandweer zijn 37 mensen al van onder het puin gehaald, van wie er elf medische verzorging nodig hadden, vier van hen in een ziekenhuis. Eén vrouw overleefde de instorting niet. Het is niet duidelijk hoeveel mensen op het moment van instorting thuis waren, de autoriteiten hebben nog geen nieuws van 99 mensen.

Reddingswerkers proberen onder meer via de ondergrondse parking mensen te lokaliseren. Volgens de lokale autoriteiten zou de reddingsactie een hele week kunnen duren. Er worden honden, audioapparaten en kleine camera’s gebruikt. De regen bemoeilijkt de reddingsoperatie, en intussen is het er ook opnieuw nacht geworden.

De gouverneur van de staat Florida, Ron DeSantis, riep de noodtoestand uit om hulp en middelen vrij te maken. Hij zei dat hij zich ‘op slecht nieuws’ voorbereidde. President Joe Biden heeft het federale agentschap voor rampenbestrijding (Fema) ingeschakeld.

Over de oorzaak van de instorting is nog niets geweten. Het gebouw dat instortte is een appartementencomplex van twaalf verdiepingen met uitzicht op zee. Het ligt vlakbij het strand en staat bekend als Champlain Towers. Het werd gebouwd in de jaren tachtig en bestaat uit meer dan honderd appartementen.