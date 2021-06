Beenderen van onbekende oermens gevonden in Israël

In Israël hebben vorsers de beenderen van een tot nu toe onbekende oermens gevonden. Die leefde tot ongeveer 130.000 jaar geleden in de Levant, volgens de universiteit van Tel Aviv.

De overblijfselen van de oermens, die Nesher Ramla Homo genoemd werd door het onderzoeksteam, werden in de omgeving van Ramla, bij Tel Aviv, gevonden. Het nu ontdekte type stamt uit het Midden-Pleistoceen. Het vertoont gelijkenissen met resten van andere oermensen die in Israël en Eurazië gevonden werden en die ongeveer 400.000 jaar geleden leefden.

• Bijzondere ontdekking van resten van negen neanderthalers

‘De ontdekking van een nieuwe groep van oermensen in deze regio, die op de bevolking van de voorouders van de neanderthaler in Europa gelijkt, zet de heersende stelling op de helling dat de neanderthaler uit Europa afkomstig is’, zo klinkt het in de mededeling van de universiteit. Het wijst er eerder op dat ‘minstens enkele voorouders van de neanderthaler uit de Levant kwamen’. De wetenschappers stellen hun werk in het vakblad Science voor.

Uit de vondst van de beenderen kan worden afgeleid dat twee groepen van oermensen in de Levant meer dan 100.000 jaar lang zij aan zij leefden. Ze deelden kennis en werktuigtechnologie. De Nesher Ramla Homo leefde 400.000 jaar geleden in de regio en de homo sapiens kwam later, ongeveer 200.000 jaar geleden. Latere vondsten geven aan dat beide groepen zich ook vermengden.