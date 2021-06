Vlaanderen kleurt opnieuw groen, Brussel en Wallonië nog niet

Op de nieuwe coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -controle (ECDC) kleurt Vlaanderen donderdag groen. Brussel en Wallonië behouden hun oranje kleur.

In Vlaanderen is het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus over veertien dagen gedaald tot 61 besmettingen per 100.000 inwoners en de positiviteitsratio bedraagt 0,99 procent. Daarmee is aan de nieuwe voorwaarden voor een groene kleurcode voldaan.

Sinds vorige week zijn de voorwaarden van de kleurencodes aangepast. Landen krijgen een groene kleur als de veertiendaagse incidentie lager ligt dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners en als de positiviteitsratio onder de 4 procent daalt, of als de veertiendaagse incidentie onder de 75 ligt en de positiviteitsratio minder dan 1 procent bedraagt. Dat laatste is het geval voor Vlaanderen.

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) is tevreden. ‘Vlaanderen kleurt opnieuw groen. Geweldig nieuws voor onze toeristische ondernemers. Veiligheid is vandaag hét doorslaggevende argument bij het kiezen van een vakantiebestemming. Meer dan 260.000 werknemers staan klaar om hen gastvrij en veilig ontvangen’, zegt de minister in een reactie.

Brussel en Wallonië blijven oranje

Brussel en Wallonië blijven oranje op de nieuwe kaart. Die kleur krijgt een land of regio als aan een van de volgende voorwaarden voldaan wordt: een veertiendaagse incidentie lager dan 50 en een positiviteitsratio hoger dan 4 procent, een incidentie tussen 50 en 75 en een positiviteitsratio van 1 procent of meer of een incidentie tussen 75 en 200 en een positiviteitsratio lager dan 4 procent.

Wallonië heeft momenteel een veertiendaagse incidentie van 71 besmettingen per 100.000 inwoners, 1,28 procent van de afgenomen testen heeft een positief resultaat. Daarmee is aan de tweede voorwaarde voldaan om een oranje kleur te krijgen.

Brussel heeft met 111 besmettingen per 100.000 inwoners een hogere incidentie, maar de positiviteitsratio bedraagt er 1,21 procent. Daarmee voldoet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de derde voorwaarde.

Vooral groene regio’s in Europa

In het algemeen kleurt de kaart voor de meeste Europese landen donderdag groen. Enkel Spanje, Nederland, Portugal en Zweden kleuren nog grotendeels oranje, enkele Spaanse gebieden hebben zelfs nog de rode kleur.

De Europese kleurcodes zijn een aanwijzing voor de EU-lidstaten om voorwaarden op te leggen bij terugkeer, zoals verplichte quarantaines of het voorleggen van negatieve tests. De overgang naar de groene kleur voor Vlaanderen betekent dus dat die regels minder streng worden. Ook wordt met de kleuren rekening gehouden voor het toelaten van reizigers in het eigen land.