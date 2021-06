Carrasco: ‘Portugal moet zich aanpassen aan België en niet andersom’

De Rode Duivels weten sinds woensdagavond dat ze in de achtste finales zullen uitkomen tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo. Op de persconferentie met Yannick Carrasco en Toby Alderweireld kwam de Portugese superster uiteraard ter sprake. ‘We mogen hem geen ruimte geven.’

Net als op het WK in 2018 bevinden de Rode Duivels zich door hun groepswinst in de op papier sterkere tabelhelft. Met Portugal in de achtste finales en potentiële tegenstanders als Italië (kwartfinale) en Frankrijk (halve finale) belooft het parcours van de Duivels richting EK-finale aartsmoeilijk te worden. ‘Normaal heb je een voordeel als je eerste eindigt, maar het is nu al twee keer na elkaar dat we eerste worden en een moeilijk parcours hebben. Gelukkig hebben de andere ploegen ook schrik van ons. We moeten tonen dat die schrik terecht is’, zegt Carrasco daarover.

Komende zondag kijken de Duivels de Portugezen in de ogen in Sevilla. Volgens Carrasco is Portugal een complete ploeg met offensieve kwaliteiten en defensief een laag blok: ‘Wij kunnen ook beide: afwachtend spelen of aanvallen. Onze stijl is balbezit hebben. Maar niemand kan 90 minuten lang aanvallen. Daarom moeten we ook kunnen verdedigen. We mogen vooral Ronaldo geen ruimte geven, wetende dat er ook gevaarlijke spelers rond hem zijn die de laatste pass kunnen geven’.

Strafschoppen

Portugal moest woensdagavond nog vol aan de bak tegen Frankrijk, terwijl de Belgen al op maandagavond tegen Finland hebben gespeeld. Toch zijn die 48 uren extra rust geen groot voordeel, aldus Carrasco. ‘Alle spelers zijn het gewend om de drie of vier dagen wedstrijden te spelen.’ En ook de hitte kan Atletico-speler relativeren: ‘Gelukkig hebben wij ook al wel kunnen wennen aan de hitte, zowel in België als in Sint-Petersburg.’

Vanaf de knock-outfase kunnen wedstrijden uitdraaien op strafschoppen. Carrasco denkt weleens een van de Duivels te kunnen zijn die bij de eerste vijf penaltynemers gerekend zal worden. ‘Maar we hebben veel spelers die een elfmeter kunnen omzetten. De eerste op het blad is Romelu Lukaku.’

Carrasco kreeg tenslotte ook een vraag van een Portugese journalist. De Rode Duivel stak z’n ambities niet onder stoelen of banken: ‘Jullie hebben goede, jonge spelers en een leider met Cristiano Ronaldo. Maar wij hebben ook een goede verdediging en sterke spelers. Portugal moet zich aanpassen aan België en niet andersom.’

Slecht veld in Sevilla

Na Carrasco was het de beurt aan Toby Alderweireld om de pers te woord te staan. En jawel, ook hij moest vragen beantwoorden over Cristiano Ronaldo. ‘Hij verkeert in de vorm van zijn leven. En ook in de andere linies heeft Portugal toppers. Niet één speler kan Cristiano opvangen, we moeten het in groep doen. Maar het team is altijd onze kracht geweest. We moeten ook andere topspelers in de gaten houden. Als we goed zijn, kunnen we elke ploeg verslaan. We mogen niet bang zijn. We hebben spelers die het verschil kunnen maken en wereldtop zijn.’

Genoeg gesproken over de Portugese aanval dan. Wat de Belgische verdediging betreft, zijn er nog wel wat onduidelijkheden over de opstelling tegen de Portugesen. ‘Maar we hebben genoeg ervaring samen en iedereen weet perfect wat hij moet doen. De spelers die zullen spelen, zullen klaar zijn. Het was een goeie keuze om rust te nemen in de derde wedstrijd tegen Finland’, aldus Alderweireld.

Tenslotte komt ook het veld in Sevilla ter sprake. Dat ligt er niet geweldig bij. ‘We zijn een ploeg die de bal wil. Maar we moeten er gewoon voor zorgen dat de omstandigheden een voordeel worden. Het veld mag geen excuus zijn. De toeschouwers ook niet. We hebben al twee en halve uitwedstrijd gespeeld. Misschien is het goed de ervaring van Denemarken in de rugzak te hebben. In de tweede helft hebben we getoond dat we er ons boven gaan zetten.’