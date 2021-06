Harry en Meghan nog tot vorige zomer financieel gesteund door prins Charles

Prins Harry en Meghan Markle kregen ook in de maanden nadat ze afstand namen van het Britse koningshuis nog financiële steun van prins Charles. Dat blijkt uit financiële documenten die donderdag werden vrijgegeven. Pas vorige zomer werd de geldkraan dichtgedraaid.

Uit documenten waarmee de koninklijke familie haar inkomsten en uitgaven moet verantwoorden, blijkt dat de Britse kroonprins Charles in de periode tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 4,5 miljoen Britse pond (ongeveer 5,2 miljoen euro) aan zijn zoons Harry en William geschonken heeft.

Een deel werd gebruikt om Harry en zijn echtgenote Meghan - de hertog en hertogin van Sussex - te helpen, klinkt het bij een woordvoerder, al werd niet gespecificeerd hoeveel elk gezin kreeg. Nochtans beweerde prins Harry in het veelbesproken interview met Oprah Winfrey dat de geldkraan werd dichtgedraaid ‘in het eerste kwartaal van 2020’ toen hij met zijn gezin afstand nam van het Britse koningshuis en naar de Verenigde Staten vertrok, en dat hij de erfenis van zijn moeder, prinses Diana, moest aanspreken om hun beveiliging te betalen.

Een woordvoerder van Clarence House, waar Charles resideert, bevestigt aan BBC dat toen de hertog en hertogin van Sussex in januari 2020 afstand te willen doen van hun koninklijke taken en financieel onafhankelijk wilden worden, ‘de prins van Wales (prins Charles, red.) hen een substantiële som heeft toegewezen om te helpen met die transitie’. ‘De financiële steun is vorige zomer stopgezet. Het koppel is nu financieel onafhankelijk.’

Een woordvoerder van het koppel zegt dat er geen sprake is van tegenstrijdige beweringen, en dat prins Harry in het interview verwees naar het eerste kwartaal van de fiscale periode, wat in Groot-Brittannië de periode van april tot begin juli betreft. Het koppel tekende nadien lucratieve contracten met onder meer Netflix en Spotify.

De documenten bevestigen ook dat Harry en Meghan 2,4 miljoen Britse pond hebben terugbetaald voor de renovatiekosten aan Frogmore Cottage, de woning in Windsor die ze na hun huwelijk betrokken. Die som is inclusief de prijs om de woning te huren tot minstens eind maart 2022.