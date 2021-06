Dode bij gasontploffing in woning in Zele

Bij een zware gasontploffing in een woning in het Oost-Vlaamse Zele is een dodelijk slachtoffer gevallen. Dat bevestigt de burgemeester van Zele, Hans Knop. De schade aan de woning is enorm en de hulpdiensten zijn ter plaatse.

‘Delen van de muren zijn weggeblazen en het dak is ingestort. De woning is waarschijnlijk verloren’, vertelde burgemeester Hans Knop aan VRTNWS. Wat aan de oorzaak van de ontploffing ligt, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk gaat het om een gasexplosie in de keuken, stelt Het Nieuwsblad.

Aan diezelfde krant bevestigde de burgemeester dat er een dodelijk slachtoffer is gevallen. Het zou gaan om een alleenstaande man van 44 die op het bovenste van de twee appartementen in het gebouw woonde. De bewoners van de woning eronder zijn veilig buitengeraakt.

De ontploffing vond plaats in de Olmenlaan te Zele. De brandweer kon de brand die door de ontploffing ontstond onder controle brengen. De woning naast het ontplofte gebouw ondervond waterschade door de bluswerken, maar bleef verder gespaard.