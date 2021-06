Waarom u deze cultuurzomer last krijgt van fomo

Cultuurliefhebbers zullen deze zomer voor het sinds de coronacrisis weer last hebben van keuzestress, want er valt verrassend veel te beleven op festivals en theaterpodia.

Na anderhalf jaar pandemie zullen we eindelijk weer concerten voor meer dan tien man en een paardenkop kunnen bijwonen. Het is allemaal nog lang niet op volle capaciteit zoals normaal, maar het is toch al een goed begin. Wat valt er allemaal te ontdekken op de Vlaamse theaterpodia en muziekfestivals deze zomer? En hoe zal het publiek deze cultuurzomer beleven? Theaterrecensent Filip Tielens en muziekredacteur Nick De Leu geven een inkijk in de cultuurkalender.

