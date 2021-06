GP Formule 1 van Engeland in Silverstone voor volle tribunes

De Grote Prijs Formule 1 van Engeland wordt op 18 juli voor volle tribunes gehouden op het circuit van Silverstone, zo maakten de organisatoren donderdag bekend.

De GP werd immers opgenomen in het onderzoeksprogramma ERP (event research programme) van de Britse overheid, dat moet nagaan hoe grote evenementen op een veilige manier georganiseerd kunnen worden. In Nederland loopt met de Fieldlab-evenementen een gelijkaardig onderzoek.

Tickethouders moeten bij aankomst een recente negatieve coronatest kunnen voorleggen, als ze niet volledig gevaccineerd zijn tegen het virus. De maximumcapaciteit van het circuit bedraagt 150.000 toeschouwers. Silverstone zal ook de eerste Grote Prijs van het seizoen worden die voor een vol huis gereden wordt. In de GP van Frankrijk op het Circuit Paul Ricard in Le Castellet waren vorig weekend per dag 15.000 fans welkom, net als voor de GP van Stiermarken van komend weekend in Oostenrijk.

‘Het is fantastisch dat de GP in Silverstone voor een vol huis gereden kan worden, met honderdduizenden fans in totaal’, klonk het bij F1-ceo Stefano Domenicali. Zij krijgen meteen ook een nieuwigheidje te zien, want voor de eerste keer wordt er een sprintrace in de kwalificaties op zaterdag gehouden, waarin meteen WK-punten te verdienen zijn.