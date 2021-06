Bevestigd in beroep: boerkini mag in Merelbeeks zwembad

Het boerkiniverbod in Merelbeke blijft onwettig. Dat oordeelde het Gentse hof van beroep vandaag, drie jaar na de ophefmakende uitspraak in eerste aanleg.

In juli 2018 vonniste de Gentse rechtbank van eerste aanleg dat het boerkiniverbod in het gemeentelijk zwembad Ter Wallen in Merelbeke en het stedelijk zwembad Van Eyck in Gent onwettig was. De zaak werd aangespannen door twee moslima’s.

Zwemmen in boerkini verbieden ‘vanwege de hygiëne’ of ‘om veiligheidsredenen’ is niet gerechtvaardigd, want de overheid zelf heeft wetenschappelijk bewijs geleverd dat zich op beide vlakken geen enkel probleem stelt, oordeelde de rechter.

Daarom was er sprake van discriminatie op basis van geloof. Het was voor het eerst dat een Belgische bodemrechter zich uitsprak over een boerkiniverbod in zwembaden. De gemeente Merelbeke tekende hoger beroep aan en het Gentse hof van beroep velde vandaag een arrest.

De beroepsrechters volgen de uitspraak in eerste aanleg. Ook nu wordt geoordeeld dat de argumenten van Merelbeke, dat het boerkiniverbod nodig zou zijn om hygiënische en veiligheidsredenen, van tafel geveegd. Merelbeke wordt ook veroordeeld tot een schadevergoeding van 1.300 euro.

Het arrest is enkel van toepassing op het zwembad in Merelbeke, maar kan mogelijk van precedentswaarde zijn voor toekomstige uitspraken elders. In vele andere Vlaamse steden en gemeenten gelden boerkiniverboden.