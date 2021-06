De Hongaarse premier Viktor Orban heeft donderdag bij zijn aankomst op een Europese top in Brussel de internationale kritiek op de nieuwe Hongaarse wetgeving over homoseksualiteit en genderidentiteit afgewezen. ‘Men moet eerst de wet lezen en dan pas reageren.’

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen noemde de wet ‘schandalig’, en 17 EU-leiders hebben in een brief het belang van non-discriminatie vandaag benadrukt, in de aanloop naar Pride Day op 28 juni. Maar Orban ontkende vandaag dat de wet discriminerend is. ‘Ik verdedig de rechten van homoseksuele mannen’, zei de premier. ‘Deze wet gaat erover dat enkel de ouders mogen beslissen over de manier waarop ze hun kinderen seksueel willen opvoeden.’

De Hongaarse amendementen, aangenomen als ­onderdeel van een antipedofiliewet, verbieden het ‘afbeelden’ en ‘promoten’ van homoseksualiteit en geslachtsverandering in het bijzijn van minderjarigen. Homo- en transseksualiteit worden daarmee niet alleen gebannen van het tv-scherm, maar ook onbespreekbaar in de les seksuele voorlichting.

17 landen achter verklaring

‘Zij die kritiek hebben, moeten eerst de wet lezen en dan pas reageren’, vond Orban. De Hongaar is niet van plan om de wet aan te passen na de stortvloed van internationale kritiek. ‘De wet is gepubliceerd en van kracht.’

De Hongaarse wet komt vanavond aan bod tijdens de top van de Europese leiders in Brussel. ‘Heel veel leiders willen duidelijk maken dat dit te ver gaat. Dat laat zien dat de grens echt is overschreden voor een hoop landen’, ­aldus een Europese diplomaat. Ook de Belgische premier Alexander De Croo (Open VLD) zal dat punt maken en erop wijzen dat de Hongaarse wet de ­actie van de EU in het buitenland ondermijnt.

Al 17 landen hebben zich inmiddels achter de verklaring van de Benelux-landen geschaard om de Commissie tot actie aan te zetten.