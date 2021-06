Bookmakers hebben geen hoge verwachtingen voor Belgische eindwinst op het EK, Frankrijk blijft favoriet

Net als voor aanvang van het Europees kampioenschap is Frankrijk ook na afloop van de groepsfase favoriet om het toernooi te winnen. Althans toch volgens de gokkantoren. De kans dat de Rode Duivels het toernooi winnend afsluiten achten de bookmakers niet al te groot.

De regerende wereldkampioen Frankrijk wordt door alle bookmakers nog steeds gezien als de grootste kanshebber op EK-winst. Als de Fransen op 11 juli de trofee in de lucht mogen steken, dan levert dat zo’n 5 keer de inzet op.

De zogenaamde odds verschillen afhankelijk van het gokkantoor, maar wie op de Belgen inzet als winnaar van het EK, kan zo’n tien keer zijn inzet terugverdienen. De bookmakers schatten de Rode Duivels niet al te hoog in. Volgens hen is de kans groter dat landen als respectievelijk Italië, Engeland, Duitsland en Spanje het toernooi winnen. De Duivels liggen ongeveer in balans met Nederland. De kans op een Belgische EK-eindzege is wel groter dan een Portugese eindzege. Portugal is de tegenstander van de Rode Duivels in de achtste finales.

Oostenrijk is dan weer het land met de minste kans op de eindzege, volgens de bookmakers. De Oostenrijkers moeten in de achtste finale dan ook tegen Italië spelen. Wie inzet op een Oostenrijkse EK-eindwinst kan maar liefst zo’n 100 tot 200 keer zijn inzet terugverdienen, afhankelijk van de bookmaker.