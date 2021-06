Efteling past omstreden attractie Monsieur Cannibale aan

De Efteling gaat de omstreden attractie Monsieur Cannibale aanpassen. De attractie met de ronddraaiende kookpotten krijgt een Sindbad de Zeeman-thema, uit de verhalen van 1.001 Nacht.

Monsieur Cannibale bestaat uit een groot aantal kookpotten waarin bezoekers van het Nederlandse pretpark kunnen plaatsnemen. Ze draaien vervolgens rondjes om een grote, dikke, bijna naakte en gekleurde man met een pollepel door zijn neus.

In 2016 schreef een actiegroep al een open brief om de ‘stereotyperingen’ van onder meer Monsieur Cannibale aan te klagen. Die zijn uiterst kwetsend en racistisch, klonk het.

In verband met de Black Lives Matter-protesten na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd laaide de kritiek vorig jaar weer op. Ruim 1.500 mensen ondertekenden toen een petitie met het verzoek om de attractie uit het pretpark te verwijderen.

De Efteling benadrukte toen dat het park niet vooruit hoeft te lopen op het maatschappelijke debat. ‘De meeste bezoekers snappen echt wel dat het een vrolijke karikatuur is, zoals er meer karikaturen in ons park te vinden zijn. Het is een uitvergroting, niet de wereld zoals hij er echt uitziet’, zei een woordvoerder toen.

De attractie zou pas worden aangepast bij groot onderhoud, en dat gebeurt nu. Direct na de zomer wordt behalve Monsieur Cannibale ook de attractie Avonturen Doolhof veranderd in een Sindbad-thema. Op een later moment is ook de horecalocatie Panorama aan de beurt.

De kookpotten van de huidige attractie Monsieur Cannibale worden bootjes die terechtkomen in een zeestorm, zegt De Efteling.