Vlaanderen is 1,8 miljoen steun aan Tomorrowland kwijt

De 1,8 miljoen euro aan Vlaamse steun die Tomorrowland kreeg om dit jaar een festival te organiseren, is al volledig besteed aan voorschotten voor leveranciers. Een terugbetaling zit er niet in.

Tomorrowland moet enkel de kosten terugbetalen die het nog zou kunnen recupereren. Dat zei toch Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) donderdag op Radio 1. Het festival kan niet doorgaan, omdat de burgemeesters van Boom en Rumst geen vergunning geven. Ze vrezen dat het festival niet veilig kan georganiseerd worden. Nochtans had Vlaanderen 1,8 miljoen euro aan steun toegezegd om de voorbereidingen in onzekere coronatijden te plannen.

Tomorrowland liet vandaag in De Standaard al weten dat van die 1,8 miljoen euro niets meer overschiet. ‘Woensdag hebben we met pijn in het hart voor meer dan 50 miljoen euro aan orders geannuleerd’, zegt Wilmsen. ‘Op alle bestellingen voor het festival moesten we een ­reservatievoorschot betalen, want zaken als mobiele toiletten, houten vloeren en stellingen zijn ­gegeerd. Die uitgaven zijn we nu kwijt.’

Wilmsen wijst er nog op dat de 1,8 miljoen euro aan Vlaamse steun die dus niet zou moeten worden terugbetaald ‘nog geen tiende’ is van wat al was uitgegeven om eind augustus een festival te kunnen organiseren. De financiële kater voor Tomorrowland is enorm, klinkt het. ‘En dat staat nog los van alle andere sectoren die hier ook door getroffen worden’, zegt Wilmsen. ‘Denk bijvoorbeeld maar aan taxibedrijven en hotels.’