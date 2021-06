50-jarige fietser op speed pedelec overleden na botsing met vrachtwagen

Een 50-jarige man uit Nijlen is donderdagochtend overleden na een zwaar ongeval in Schoten. Het ongeval gebeurde op de Hoogmolendijk langs het Albertkanaal, ter hoogte van de Hoogmolenbrug.

De fietser verplaatste zich op het jaagpad met een speed pedelec en raakte rond 7.50 uur betrokken bij een ongeval met een vrachtwagen. Hij verliet zonder aanleiding het jaagpad, op een plaats waar zelfs geen afrit of verlaging van de boordsteen voorzien is, om de weg over te steken.

De vrachtwagenchauffeur die vanuit de richting Merksem kwam, kon niet tijdig reageren. De fietser reed er frontaal tegen. Volgens getuigen was de klap enorm. De politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.