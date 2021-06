Wijnaldum wil bescherming van Uefa bij racisme

Georginio Wijnaldum weet nog niet of hij zondag tijdens de achtste finales van het EK voetbal tegen Tsjechië van het veld loopt als er weer apengeluiden klinken in de Puskás Aréna van Boedapest.

‘Ik heb daar natuurlijk wel over nagedacht’, zei de aanvoerder van Nederland. ‘Ook omdat ik eerder heb gezegd dat ik dat wel zou doen. Maar als ik eerlijk ben, weet ik niet hoe ik zal reageren’, zei Wijnaldum vlak voor de training in Zeist. ‘Je wil ook niet dat fans denken: Nederland is beter, maar als we ze racistisch bejegenen, lopen ze toch wel van het veld. Het was misschien ook een beetje makkelijk gezegd van me, omdat ik het probleem zelf nooit ben tegengekomen.’

Wijnaldum kijkt vooral naar de Europese voetbalbond als dergelijke zaken zich voordoen. ‘Ik vind dat de Uefa ons moet beschermen. Zij kunnen in zo’n geval de wedstrijd stoppen. Het mag niet de verantwoordelijkheid van de spelers zijn. De spelers die wel van het veld zijn gelopen, die hebben ook niet allemaal steun gevoeld. En zouden de spelers van de tegenpartij het pikken?’

Onderzoek van Uefa naar apengeluiden

‘Ik sluit nog steeds niet uit dat ik van het veld loop als zoiets zondag zou gebeuren’, zei Wijnaldum. ‘Maar ik zou het dan wel eerst met mijn medespelers bespreken. Ik zou ook eerst met de scheidsrechter praten. Maar hopelijk is het niet nodig.’

Afgelopen zaterdag klonken tijdens het duel tussen Hongarije en Frankrijk apengeluiden in de Puskás Aréna op het moment dat Kylian Mbappé en Karim Benzema aan de bal waren. De wedstrijd werd niet onderbroken, maar de Uefa is wel een onderzoek naar de racistische geluiden gestart. Naar verwachting hebben ook veel Hongaarse fans een kaartje bemachtigd voor het EK-duel tussen Oranje en Tsjechië.