Astana schuift teammanager Alexander Vinokourov aan de kant

Verrassing bij Team Astana. Het Kazakse team heeft volgens de Franse sportkrant L’Equipe teammanager Alexander Vinokourov aan de kant geschoven. Een officiële reden is niet gegeven. Vinokourov belichaamde jarenlang het Kazakse wielrennen en was de drijvende kracht achter het ‘staatsteam’.

Het ontslag van Vinokourov is het pijnlijke hoogtepunt van een machtsstrijd binnen het Kazakse team dat met Premier Tech afgelopen winter een Canadese cosponsor aan boord haalde. De komst van de Canadezen zorgde ervoor dat de bevoegdheden van Vinokourov al flink ingeperkt werden, onder meer door de aanstelling van Yana Seel, een Belgische die het team mede leiding geeft vanuit ons land.

Vinokourov voelde de bui hangen, ook omdat twee van zijn vertrouwelingen – sportbestuurders Alexander Shefer en Dimitri Sedun – recent nog werden ontslagen. Maar het vertrek van Vinokourov had niemand zien aankomen, zeker niet twee dagen voor de start van de Ronde van Frankrijk, ’s werelds grootste wielerwedstrijd. De renners en verzorgers hadden zich al in hun hotel voor de Tourstart geïnstalleerd toen ze het nieuws woensdag omstreeks middernacht via een mail vernamen.

Nog volgens L’Equipe zou Vinokourov advocaten hebben ingeschakeld om zijn positie opnieuw op te eisen. De sportieve leiding van het team zou al in handen zijn van de Italiaan Giuseppe Martinelli, bijgestaan door de Canadees Steve Bauer.

De 47-jarige Vinokourov stond in 2006 aan de wieg van het team en werd er manager na het beëindigen van zijn wielerloopbaan in 2012.