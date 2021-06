De koning en zijn oudste zoon, de 17-jarige prins Gabriël, hebben woensdag een vlucht meegemaakt met de Airbus A400M, het nieuwe transportvliegtuig van het Belgisch leger. Tijdens de vlucht was er ook een parachuteoefening.

Chef defensie, admiraal Michel Hofman, prijst het nieuwe toestel: ‘In vergelijking met de C130 is dit meer dan een generatie verder, dit is echt een grote stap vooruit. In alle opzichten is het een enorme verbetering, qua capaciteit, qua snelheid. We zijn er zeer blij mee. Van de acht bestelde toestellen hebben we er nu drie en we verwachten er nog twee later dit jaar.’

Rond 11 uur steeg de A400M op vanaf Melsbroek. Na een korte toertje over het koninklijke domein van Laken ging het naar Antwerpen en zo naar het trainingscentrum voor parachutisten in Schaffen. Daar was er eerst een oefening met een materiaal-drop. Dat lukte na een tweede poging.

De koning - zelf piloot - en de prins vlogen mee in de ruime cockpit van de A400. Het staatshoofd genoot zichtbaar van de vlucht en was vol lof over de demonstratie.