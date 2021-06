Wout van Aert hoopt op gele trui in Tour de France

Wout van Aert droomt ervan volgende week in de Ronde van Frankrijk de gele trui aan te kunnen trekken. Dat verklaarde hij donderdag op een online persmoment van zijn team Jumbo-Visma. Volgens de Belgische kampioen vallen zijn belangen ook te verenigen met die van zijn kopman Primoz Roglic, die op geel mikt in Parijs.

‘Ik begrijp dat er issues kunnen zijn, maar ik mag in de eerste week mijn kans gaan en mikken op ritwinst’, zegt Van Aert. ‘Ik zal de vrijheid krijgen om voor de zege te gaan. De voorbije jaren hebben we al bewezen dat beide doelen met elkaar kunnen verenigd worden. Ook met het geel ben ik bezig, dat zit wel ergens in mijn hoofd. Die gele trui is de droom van elke renner. Ik ben benieuwd hoe het zal uitdraaien. Mijn ploegmaat Mike (Teunissen, red.) heeft er al van mogen proeven in 2019 en me verteld wat het allemaal teweegbrengt. Dat is zeker iets waar ik ook naar uitkijk.’

Na een blindedarmontsteking miste Van Aert enkele weken training en maakte hij zich voor het BK wat zorgen over zijn conditie. ‘Maar ik was beter dan verwacht en dat deed deugd’, vertelde hij. ‘Ik ben nu Belgisch kampioen, dat is echt wel een grootse prestatie. Ik had niet verwacht dat ik die trui dit jaar zou nemen. De driekleur motiveert me nog meer om me te laten zien in Frankrijk, de grootste rittenkoers van het jaar.’

Punchers aan zet

‘Ik heb mijn waarden en wattages van mijn sprint op het BK bestudeerd en het bleek een van mijn beste sprints van het seizoen te zijn. Natuurlijk is een sprint met drie wel anders dan een massasprint. De snelheid waarmee je aanzet is lager. Vooraf had ik twijfels, maar mijn aanzet en versnelling waren goed en ik heb er vertrouwen in dat ik mij de komende dagen ook zal kunnen meten met tegenstanders van internationaal niveau.’

Van Aert krijgt al meteen kansen in het openingsweekend met twee ritten en aankomsten op zijn maat in Bretagne. Op de vijfde dag volgt de tijdrit, die nieuwe kansen brengt om eventueel het geel te grijpen. ‘Ik heb de ritten alleen nog maar online gezien. Vandaag of morgen verkennen we nog de openingsrit, maar van wat ik begrepen heb wordt het een tricky etappe. Het wordt de hele dag oppassen geblazen in een rit over smalle en bochtige wegen en pittige hellingen. Die eerste etappes zijn voor de punchers en de klassementsrenners, zij zullen ook meedoen voor de zege. Het tempo zal meteen hoog liggen, het zal er nerveus aan toegaan en timing zal in de finale van belang zijn. Aan de finish wordt het een survival of the fittest. Maar normaal ligt zo’n aankomst me wel, hopelijk heb ik op het einde nog wat energie in de tank.’