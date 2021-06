Eerste veroordeelde voor bestorming Capitool ontsnapt aan celstraf

Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft woensdag de eerste veroordeling uitgesproken met betrekking tot de bestorming van het Capitool op 6 januari. Een 49-jarige Amerikaanse vrouw toonde berouw en kwam ervan af zonder gevangenisstraf.

Al voor de hoorzitting had Anna Morgan-Lloyd een deal gesloten met de aanklagers. Ze gaf toe illegaal het parlementsgebouw te zijn binnengedrongen op het moment dat de volksvertegenwoordigers de overwinning van president Joe Biden bevestigden.

‘Ik was daar om mijn steun te betuigen aan president (Donald, red.) Trump. Ik schaam me dat het op zo’n gewelddadige vertoning is uitgedraaid’, zei ze woensdag tijdens een telefonische hoorzitting in de federale rechtbank in Washington.

De 49-jarige vrouw uit Indiana geloofde Trump, die zonder enig bewijs sprak van ‘een gestolen verkiezing’, alvorens de menigte aan te moedigen de tempel van de democratie binnen te gaan. Ze was ongeveer tien minuten binnen geweest en had geen schade aangericht of geweld gepleegd. ‘Dit was de beste dag van mijn leven’, schreef ze de volgende dag op Facebook.

Sinds haar arrestatie heeft Morgan-Lloyd echter met justitie samengewerkt, haar verontschuldigingen aangeboden en is ze ‘een aantal van haar opvattingen beginnen te herzien’, aldus haar advocaat.

De aanklagers vroegen een voorwaardelijke celstraf van drie jaar, gemeenschapsdienst en een schadevergoeding van 500 dollar. Rechter Royce Lamberth volgde de aanklagers, maar merkte wel op dat ze had deelgenomen aan ‘een ernstig misdrijf’.

Sinds januari werkt de federale politie in de VS hard aan de identificatie van de meer dan 800 mensen die betrokken waren bij de bestorming van het Capitool, die Amerika in shock achterliet. Tot nu toe zijn er 500 van hen geïdentificeerd en in staat van beschuldiging gesteld.