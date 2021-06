Belgian Cats verslaan Rusland op EK: ‘Nu willen we naar de finale’

De Belgian Cats reageren opgetogen na hun overwinning van woensdagavond tegen Rusland in de kwartfinale van het EK basketbal. Ze zijn fier op hun prestatie en geloven in een goede afloop in de halve finale tegen Servië.

‘We hebben tegen een groot basketballand met potentieel gespeeld’, reageerde Philip Mestdagh, bondscoach van de Belgian Cats, woensdagavond na de gewonnen kwartfinale op het EK tegen Rusland. In Straatsburg werd het 85-83.

‘Het doel was goed aan de match te beginnen. Dat deden we. We eindigen de eerste helft sterk met zes punten voorsprong. In de tweede periode controleerden we de wedstrijd maar de worpen van op afstand hielden de Russen in de match en zetten ons onder druk. Het einde was een echte thriller maar we trokken aan het langste eind. Ik ben fier op mijn speelsters en niet alleen op Emma Meesseman (33 punten, 11 rebounds). Kim Mestdagh en Julie Allemand stonden vandaag naast haar.’

Eeuwigheid

Met een rake korf op 5,3 seconden van het einde bezorgde Julie Allemand de Belgian Cats de overwinning: ‘Het is fantastisch. We hebben 40 minuten gestreden in deze wedstrijd en niet 39. De laatste vijf seconden leken een eeuwigheid te duren. Het is niet die bal die ons deed winnen. Elk detail had zijn belang.’

Ook Kim Mestdagh was in extase na de zege. ‘Voor de toeschouwers was het misschien een van de mooiste om naar te kijken, maar voor ons was het een van de zwaarste. Het was tot het einde zo spannend’, reageerde Mestdagh, die met 19 punten een groot aandeel had in de overwinning. ‘Dit Russische team is zeker de sterkste ploeg van de drie voorbije EK’s en er wacht hen een mooie toekomst. We wisten dat Vadeeva moeilijk af te stoppen zou zijn. Je mag haar geen centimeter geven. We hebben geprobeerd te controleren wat we konden en we zijn blijven gaan voor de zege’, aldus Mestdagh.

Efficiëntste speelster

Met een shotpercentage van 66,7 procent is Emma Meesseman de efficiëntste speelster op het EK. Met gemiddeld 23,8 punten per wedstrijd is ze ook de topscorer en met 8,5 rebounds (6e) en 5 assists (6e) staat ze ook in de hogere regionen. De Russische coach Alexander Kovalev had het met lede ogen aangezien: ‘Meesseman scoorde 33 punten. Mooie punten soms, maar al te vaak waren ze makkelijk. Hoe dan ook is 33 punten veel te veel voor één speelster. Zoiets mag je niet laten gebeuren.’

Emma Meesseman. Foto: belga

‘Ik ben heel fier op het team’, vertelde Meesseman. ‘Het was een zware wedstrijd en we hebben er samen voor gevochten. Na de wedstrijd was ik echt kapot. We hadden een aantal geweldige momenten, maar er waren ups and downs in die 40 minuten. Samen hebben we oplossingen gevonden’, aldus de 28-jarige center.

Servië in halve finale

Donderdag trekt België richting Valencia, daar wacht zaterdag Servië, dat tweevoudig titelhouder Spanje wipte. ‘Het is misschien niet slecht dat we Spanje in eigen huis ontlopen’, aldus Allemand. ‘Het wordt hoe dan ook een moeilijke match met veel intensiteit. We zullen alles moeten geven. We weten dat Servië een ploeg is die met veel energie speelt, een beetje zoals ons, en heel agressief is. Aan ons om er niet onder te lijden.’ Bondscoach Philip Mestdagh vult aan: ‘Ons volgende doel is duidelijk: naar de finale gaan.’