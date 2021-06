De Rode Duivels kiezen voor de moeilijkste weg naar de finale

De Belgen komen op hun weg naar de finale van het EK de op papier zwaarste voetballanden tegen. Als België dit jaar Europees kampioen kan worden, dan zal het een titel met veel glans zijn.

Na twee weken zit de groepsfase van het EK erop. Voor de Belgen kan het echte toernooi nu beginnen. De eerste tegenstander is meteen een zware klepper. Zondag moeten de Belgen het om 21 uur in de verzengende hitte van Sevilla opnemen tegen regerend Europees kampioen Portugal. U weet wel, het Portugal van doelpuntenmachine Cristiano Ronaldo. De Juventus-spits is er al 36, maar scoorde nooit meer doelpunten op een groot toernooi dan op dit EK. Hij zit al aan 5 goals. Portugal beschikt verder over veel aanvallend talent zoals Bruno Fernandes van Manchester United en Bernardo Silva van stadsgenoot City. De Portugese verdediging, met de 38-jarige Pepe als de oudste verdediger van het toernooi, lijkt wel te pakken door Lukaku en co.

Italiaans enthousiasme

Als de Duivels de eerste Portugese horde nemen, dan volgen – op 2 juli om 21 uur in München – wellicht de Italianen van Roberto Mancini. Zij moeten dan wel in de achtste finales nog voorbij Oostenrijk. Net als België en Nederland kon Italië op dit EK alle groepswedstrijden winnen. De Italianen deden dat overigens overtuigender dan de Belgen. La Squadra Azzurra kon al tien wedstrijden op een rij de nul houden.

Franse weelde

Passeren de Rode Duivels Italië, dan wacht allicht Frankrijk in de halve finale – op 6 juli om 21 uur in Wembley. De Fransen zijn de regerende wereldkampioen en waren vooraf topfavoriet voor dit EK. Mbappé en co. moeten in hun achtste finale voetballen tegen Zwitserland. In de kwartfinale wacht dan Kroatië of Spanje. Als België en Frankrijk de halve finale bereiken, dan zullen veel Belgen wellicht met onbehagen terugdenken aan de halve finale op het WK 2018. De Belgen verloren toen met 1-0 na een doelpunt van Samuel Umtiti, die op dit EK zelfs de Franse selectie niet haalde. De vraag is of de Belgische verdediging, met spelers als Vertonghen, Vermaelen, Alderweireld, Boyata en Denayer, opgewassen is tegen de Franse snelheid voorin, met Mbappé, Griezmann en Benzema.

Finale van de Lage Landen

Verslaan de Rode Duivels alle voorgaande tegenstanders, dan mogen we ons misschien wel opmaken voor een Europese finale van de Lage Landen – op 11 juli om 21 uur in Wembley. Want in de andere tabelhelft zijn onze Noorderburen zeker niet kansloos. Nederland moet in de achtste finales voorbij Tsjechië. In de kwartfinale wacht dan Wales of Denemarken. Een mogelijke halve finale zou dan Nederland-Duitsland of Nederland-Engeland kunnen zijn. Het kan dus nog alle kanten uit.

Laatste Belgische zege: 1989

Eén ding is zeker: België moet zondag vol aan de bak tegen Portugal. Het wordt de achttiende confrontatie tussen beide landen. De Belgen wonnen vijf van de zeventien voorgaande duels. Zeven keer eindigde de wedstrijd op een gelijkspel. En zes keer haalden de Portugezen het. De laatste Belgische overwinning dateert wel al van 1989. Het zal zondag nog maar de eerste keer zijn dat België en Portugal elkaar ontmoeten op een eindtoernooi.