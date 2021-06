Opnieuw vondst van honderden graven bij voormalig internaat in Canada

Een inheemse groepering in Canada heeft honderden anonieme graven ontdekt in de buurt van een voormalig internaat in de Canadese regio Saskatchewan. De groepering maakt niet bekend hoeveel stoffelijke resten er gevonden zijn, maar het zou gaan om de ‘meest significante vondst tot nu toe’.

De Marieval Indian Residential School, waar de graven na radaronderzoek zouden zijn ontdekt, ligt op ruim 24 kilometer afstand van de plaats Broadview. Volgens lokale media opende het internaat in 1899 en sloot het de deuren in 1997. Canada telde in de vorige eeuw veel onderwijsinstellingen waar inwonende kinderen soms met harde hand werden opgevoed.

Enkele weken geleden werden er bij een internaat in Kamloops, waar inheemse kinderen tussen 1890 en 1969 werden ondergebracht, de stoffelijke resten ontdekt van 215 kinderen. De jongste slachtoffertjes waren nog maar drie jaar. Die vondst schokte de Canadezen, die hoopten op verontschuldigingen van paus Franciscus voor het misbruik op de internaten die door de kerk werden gerund. Excuses kwamen er niet, al heeft de paus wel zijn afschuw uitgesproken.

De katholieke kerk bestuurde veel van de internaten die tot het eind van de 20ste eeuw in Canada bestonden en waar inheemse kinderen onder dwang naar toe werden gestuurd. Ze waren bedoeld om kinderen van oorspronkelijke bevolkingsgroepen te assimileren in de witte maatschappij. Tussen 1850 en 1970 waren er in totaal 130 van dergelijke instellingen, verspreid over het land, en werden ongeveer 150.000 inheemse kinderen er gedwongen ondergebracht met als doel hen te ‘beschaven’ en ‘het indiaanse probleem’ van Canada op te lossen. Een nationale onderzoekscommissie noemde het systeem in 2015 ‘culturele genocide’.