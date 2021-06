Vanaf donderdag geen quarantaine na hoogrisicocontact voor volledig gevaccineerden

Vanaf donderdag 24 juni worden de test- en quarantaineregels versoepeld voor wie volledig gevaccineerd is en een hoogrisico contact heeft gehad. De versoepelingen gelden niet voor wie uit een rode of hoogrisicozone terugkomt.

Wie volledig gevaccineerd, is zal zich na een hoogrisicocontact enkel nog moeten laten testen op dag één. Als die test negatief is, wordt die persoon vrijgesteld van een tweede test en een quarantaine. Wordt die test geweigerd, dan zal er toch nog een quarantaine van tien dagen volgen.

Een volledige vaccinatie houdt in dat de laatste vereiste dosis minstens 14 dagen geleden werd toegediend. Bij een vaccinatie met Johnson & Johnson gaat het dus over 14 dagen na de eerste en enige prik. Voor alle andere vaccins gaat het over 14 dagen na de tweede prik. Wanneer een persoon in de afgelopen 180 dagen al besmet was, volstaat één dosis om als volledig gevaccineerd te worden beschouwd.

De versoepeling geldt niet in geval van een cluster van besmettingen, meer bepaald in woon-zorgcentra en bedrijven. Dan blijft de quarantaineregel ook behouden voor volledig gevaccineerden.

Niet volledig gevaccineerd

Voor wie nog niet volledig gevaccineerd is, blijven de test- en quarantaineregels van kracht. Wie dan een risicovol contact heeft gehad met een besmette persoon moet zich meteen een eerste keer laten testen op de eerste dag van de quarantaine. Een tweede test moet afgenomen worden zeven dagen na het laatste contact met de besmette persoon.

Iedereen die terugkomt na een verblijf van 48 uur of langer in het buitenland moest nog steeds de Passanger Locator Form invullen. Wie in een rode zone verbleef, moet ook nog steeds meteen in quarantaine en moet ook een test afleggen.