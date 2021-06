Droog maar fris

Donderdag start de dag bewolkt, maar geleidelijk komt de zon erdoor aan zee en later ook in het noordwesten van het land. Het blijft overwegend droog over een groot deel van de noordwestelijke landshelft.

In het zuidoosten is de atmosfeer meer onstabiel met ten zuiden van Samber en Maas kans op enkele buien. In het zuidoosten van de Ardennen en in de Gaume-streek is een donderslag niet uitgesloten. De maxima variëren tussen 16 en 18 graden in de Ardennen en vlak aan zee, en tussen 19 en 20 graden elders. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond en in de nacht van donderdag op vrijdag verschijnen er ook in het centrum opklaringen. In het zuidoosten blijft het nog vrij bewolkt met kans op enkele laatste buien aan het begin van de nacht. Op het einde van de nacht neemt de bewolking opnieuw toe in het noordwesten van het land, wanneer een regenzone de Britse Eilanden en de Noordzee nadert. De minima dalen naar waarden tussen 6 en 12 graden.

Vrijdag brengt een regenzone, verbonden aan een depressie boven de Britse Eilanden, regen in het noordwesten van ons land. Elders is het eerst aan het begin van de dag nog vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe. De maxima liggen tussen 18 en 20 graden vlak aan zee en in de Ardennen, en tussen 20 en 22 graden elders.

Zaterdag is het eerst wisselend en later soms zwaarbewolkt met lokaal buien die soms onweerachtig zijn. Het wordt iets zachter met maxima van 19 tot 24 graden.

Zondag wordt het, na het verdwijnen van het eventuele ochtendgrijs in het noordwesten van het land, in vele streken zonnig. In de namiddag vallen er opnieuw buien die mogelijk onweerachtig zijn en komen vanaf Frankrijk. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden.