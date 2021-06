Besmettingscijfers blijven fors dalen, 439 patiënten in ziekenhuis

Het aantal nieuwe coronagevallen dat in ons land wordt vastgesteld, blijft dalen. Dat blijkt donderdag uit de voorlopige cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 15 en 21 juni werden elke dag gemiddeld 422 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat is 43 procent minder op weekbasis. De positiviteitsratio daalt nog steeds, tot 1,4 procent. In diezelfde periode vielen dagelijks gemiddeld 6 overlijdens te betreuren.

In de week van 16 tot en met 23 juni moesten per dag gemiddeld 29 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen ten gevolge van covid-19. Dat is een daling met 27 procent ten opzichte van een week eerder. Er liggen momenteel nog 439 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 183 op de afdelingen intensieve zorg.

De vaccinatiecampagne blijft intussen gesmeerd lopen. Bijna 6,5 miljoen Belgen (70,2 procent van de volwassenen) hebben een eerste prikje gekregen, iets meer dan 3,6 miljoen landgenoten (39,2 procent van de volwassenen) is volledig gevaccineerd. Tussen 15 en 21 juni zijn gemiddeld bijna 100.000 prikken per dag gezet.