Geef de jongen een naam

Er lag een kindje in de vondelingenschuif. Finn werd het jongetje genoemd, maar dat is een schuilnaam om het jongetje te beschermen tegen te veel nieuwsgierigheid. Hoe het kindje echt heet, daar denkt Wouter Deprez in deze column over na. Omdat een naam veel zegt over hoe we hopen dat ons kindje opgroeit. Wordt het een Tim de timmerman, een Serge die sergeant bij het leger is of een Peter die in Sint-Petersburg gaat wonen? Wouter heeft andere plannen met de vondeling. Bijbelse plannen haast.