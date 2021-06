Nele Van den Broeck is niet gewoon de theatermaakster die ons verblijdt met een column. Ze is ook deeltijds superheld. Hoe dat precies zit, vertelt ze u liever zelf. Het is een verhaal over water in de lift, aanplakbellen en een nijptang waarmee je de brievenbus moet openmaken. Het is vooral een verhaal over hoe ons brein ons soms te kort doet.