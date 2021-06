De kunst van het mediteren is een beetje gemeen. Wie er het meest nood aan heeft, slaagt er doorgaans het minst in. Het is aangenaam mediteren als je zelf een kabbelend beekje bent. Maar wat doe je als, zoals bij Nele Van den Broeck, een storm op zee in je woedt? Toch heeft Nele een manier gevonden, vertelt ze, liggend in de zetel. En het lijkt te werken, zelfs voor een neurotische bakvis zoals Nele.